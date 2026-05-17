UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора

17 Мая 2026 09:10
16
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально возвращается в октагон.

Как сообщает İdman.Biz, глава промоушена Дана Уайт объявил, что ирландский боец проведет поединок против Макса Холлоуэя 11 июля на турнире UFC 329, который состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 кг.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье после тяжелой травмы ноги. С тех пор ирландец неоднократно заявлял о намерении вернуться в UFC, однако его камбэк постоянно откладывался.

Холлоуэй свой предыдущий бой провел в марте этого года на UFC 326, где проиграл единогласным решением судей Чарльзу Оливейре.

Отметим, что это будет второй очный поединок Макгрегора и Холлоуэя. Впервые они встретились в 2013 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец.

