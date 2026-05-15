Рафаэль Физиев: "Я никогда не фокусируюсь на нокауте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Рафаэль Физиев заявил, что не делает нокаут главной целью перед поединком на турнире UFC Fight Night Baku.

"Я никогда не фокусируюсь на нокауте. Очень мало бойцов могут сказать: "Я готовлюсь и нокаутирую соперника именно в этом раунде". Все так говорят, но на самом деле сделать это очень сложно. Я всегда ищу возможность превзойти и победить соперника. Такой шанс может появиться и в первом раунде, и в пятом. Иногда подобная возможность может возникнуть и у моего соперника. А я сделаю все возможное, чтобы не дать ему этого", - сказал Физиев, отвечая на вопрос İdman.Biz на пресс-конференции, посвященной турниру UFC в Баку.

Боец также ответил на вопрос о самой опасной стороне будущего соперника.

"Самой тревожной и опасной стороной, думаю, могут быть его габариты, рост и антропометрия. Потому что в своем дивизионе я обычно уступаю соперникам именно в антропометрии. Он тоже высокий, у него длинные руки. В этом плане определенная опасность и дискомфорт есть", - отметил Физиев.

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня в Бакинском центре гимнастики.

Орхан Фуадлы
İdman.Biz
