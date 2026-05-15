Рафаэль Физиев: "Я никогда не фокусируюсь на нокауте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Рафаэль Физиев заявил, что не делает нокаут главной целью перед поединком на турнире UFC Fight Night Baku.
"Я никогда не фокусируюсь на нокауте. Очень мало бойцов могут сказать: "Я готовлюсь и нокаутирую соперника именно в этом раунде". Все так говорят, но на самом деле сделать это очень сложно. Я всегда ищу возможность превзойти и победить соперника. Такой шанс может появиться и в первом раунде, и в пятом. Иногда подобная возможность может возникнуть и у моего соперника. А я сделаю все возможное, чтобы не дать ему этого", - сказал Физиев, отвечая на вопрос İdman.Biz на пресс-конференции, посвященной турниру UFC в Баку.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Боец также ответил на вопрос о самой опасной стороне будущего соперника.
"Самой тревожной и опасной стороной, думаю, могут быть его габариты, рост и антропометрия. Потому что в своем дивизионе я обычно уступаю соперникам именно в антропометрии. Он тоже высокий, у него длинные руки. В этом плане определенная опасность и дискомфорт есть", - отметил Физиев.
Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня в Бакинском центре гимнастики.Орхан Фуадлы
Фарман Гасанов: "Не ожидал, что мой дебют состоится именно в Баку" - ВИДЕО
Азербайджанский боец заявил, что намерен достойно представить страну в UFC
Стали известны цены на билеты UFC Fight Night в Баку
Вечер боев состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене
Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО
30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке
Рафаэль Физиев готовится к бою в Баку в Таиланде - ФОТО
Азербайджанский боец UFC проводит тренировочный лагерь в Tiger Muay Thai
"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО
До окончания сезона осталось провести две встречи
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке