Рафаэль Физиев: "Я никогда не фокусируюсь на нокауте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Рафаэль Физиев заявил, что не делает нокаут главной целью перед поединком на турнире UFC Fight Night Baku.

"Я никогда не фокусируюсь на нокауте. Очень мало бойцов могут сказать: "Я готовлюсь и нокаутирую соперника именно в этом раунде". Все так говорят, но на самом деле сделать это очень сложно. Я всегда ищу возможность превзойти и победить соперника. Такой шанс может появиться и в первом раунде, и в пятом. Иногда подобная возможность может возникнуть и у моего соперника. А я сделаю все возможное, чтобы не дать ему этого", - сказал Физиев, отвечая на вопрос İdman.Biz на пресс-конференции, посвященной турниру UFC в Баку.