Фарман Гасанов: "Не ожидал, что мой дебют состоится именно в Баку" - ВИДЕО

15 Мая 2026 16:36
Азербайджанский боец MMA Фарман Гасанов поделился ожиданиями от турнира UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен выступил на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC в столице Азербайджана.

Гасанов заявил, что готовится к следующему бою в UFC и намерен нанести сопернику пятое поражение в карьере.

"Сейчас я нахожусь в США. За три недели до боя приеду в Баку. Я ожидал, что буду выступать в UFC, и был к этому готов. Наша цель - поднять флаг Азербайджана и достойно представить страну", - сказал боец.

Спортсмен также высказался о процессе сгонки веса.

"Мы уже много лет в этом спорте и хорошо знаем все эти этапы. В этом бою тоже будем делать вес, и никаких проблем не возникнет", - отметил Гасанов.

Фарман подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с другим азербайджанским бойцом MMA Тофиком Мусаевым.

"Как команда мы все делимся друг с другом советами. Мой нынешний соперник больше делает ставку на бокс. В Азербайджане же сильны традиции борьбы, и я постараюсь использовать это для победы. Наши соотечественники поддерживают нас, за что им большое спасибо. Проведение турнира UFC в Баку - большое событие", - заявил спортсмен.

Гасанов также рассказал о начале своей карьеры в MMA.

"Когда я начинал заниматься MMA, моей целью было выступать в UFC. Но я не ожидал, что мой дебют состоится именно в Баку", - подчеркнул боец.

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня в Бакинском центре гимнастики. В полутяжелом весе Фарман Гасанов встретится с представителем США Эриком Ноланом.

