Бывшая чемпионка UFC вернулась и победила за 17 секунд - ВИДЕО

Сегодня в США состоялся дебютный турнир лиги MVP по смешанным единоборствам.

Как сообщает İdman.Biz, в главном событии вечера член Зала славы UFC и бывшая чемпионка организации в легчайшем весе Ронда Роузи встретилась с экс-претенденткой на титул Strikeforce Джиной Карано.

Поединок завершился уже на 17-й секунде. Сразу после старта боя Роузи провела тейкдаун, а затем успешно выполнила болевой прием на руку. Карано была вынуждена сдаться, после чего рефери остановил встречу.

Для 39-летней Роузи эта победа стала 13-й в профессиональной карьере в ММА. Все свои выигрыши американка одержала досрочно. Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо.

43-летняя Карано проводила первый бой по правилам ММА с августа 2009 года. Теперь в ее активе семь побед и два поражения.

