Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше - ФОТО

20 Мая 2026
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше

20 Мая 2026 14:57
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо приняла участие в международном учебно-тренировочном сборе в польском городе Бельско-Бяла.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка проходила 18-20 мая под эгидой Европейского союза дзюдо.

Тренировочным процессом руководили главный тренер юношеской мужской сборной Эмин Искендеров, тренеры Ниджат Шихализаде и Котаро Сасаки, главный тренер женской команды Эльнур Исмайылов, а также тренер Амрах Ахмедов.

Сбор был организован в рамках подготовки к чемпионату Европы среди юношей и девушек.

Отметим, что континентальное первенство пройдет с 29 июня по 2 июля в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии.

Ранее наши дзюдоисты выступали на международном турнире, посвященном памяти Василию Ошепкову, в Хабаровске и завершили соревнования с золотой и бронзовой медалью.

İdman.Biz
