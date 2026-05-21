Определились победители первого дня II тура Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет - ФОТО

21 Мая 2026 23:20
Стартовал II тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день турнира, проходящего в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в борьбу вступили 245 дзюдоистов в шести весовых категориях.

Победители и призеры определились в весовых категориях до 40, 52 и 70 кг у девушек, а также до 50, 66 и 90 кг у юношей.

Отметим, что в текущем году планируется проведение 3 туров Лиги U-17. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов.

Представляем список медалистов:

Девушки

40 кг

1. София Быкова

2. Ляман Багирова

3. Фарида Рагимли

3. Равана Алигулиева

52 кг

1. Малейка Мурсалиева

2. Назлы Сафарли

3. Ягмур Абдуллаева

3. Гюльнара Гасымова

70 кг

1. Тюркан Мамедли

2. Зюмрюд Алиева

3. Лала Сабзиева

3. Малейка Асадова

Юноши

50 кг

1. Ульви Джалилзаде

2. Гусейн Алиев

3. Эльдар Халилов

3. Магеррам Байрамлы

66 кг

1. Али Джафаров

2. Хасан Ибадов

3. Дуньямалы Асданлы

3. Микаил Годжаев

90 кг

1. Салех Рзаев

2. Муса Кераметзаде

3. Мунир Ализаде

3. Гадыр Умудалиев

