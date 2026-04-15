15 Апреля 2026
Тарлан Гасанов: "Дзюдоисты Азербайджана могут взять два "золота" на чемпионате Европы"

15 Апреля 2026 17:13
Тарлан Гасанов: "Дзюдоисты Азербайджана могут взять два "золота" на чемпионате Европы"

Заслуженный тренер по дзюдо Тарлан Гасанов оценил перспективы сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Тбилиси.

"Думаю, наши дзюдоисты могут взять два "золота". При этом рассчитываю, что общее количество наград также будет высоким. Сборная отправилась на турнир в очень сильном составе", - заявил Тарлан Гасанов в комментарии Report.

Говоря о составе мужской команды, Тарлан Гасанов подробно остановился на отдельных весовых категориях:

"В категории до 60 кг выступят Балабей Агаев и Ахмед Юсифов. Оба — сильные спортсмены. В последнем турнире они встречались в финале. От каждого из них жду медаль. В категории до 66 кг Руслан Пашаев не поехал из-за травмы, его заменил Туран Байрамов. Это очень перспективный спортсмен, он в хорошей форме и тоже способен побороться за награду. В весе до 73 кг выступит мой ученик Хидаят Гейдаров. В последние две недели я лично участвовал в его подготовке. Ранее у него были проблемы с весом, но сейчас он хорошо готов. Я сам направляюсь в Грузию, команда вылетела накануне. Хидаят очень мотивирован, хочет в пятый раз стать чемпионом Европы. В прошлом году он не выступил из-за болезни, хотя был хорошо готов".

Тарлан Гасанов также оценил шансы других спортсменов:

"В категории до 81 кг выступят Зелим Цкаев и Омар Раджабли — у них есть шансы попасть в число призеров. В весе до 90 кг будет бороться мой ученик Мурад Фатиев. Надеюсь, он тоже возьмет медаль. На последнем чемпионате Европы он стал третьим, сейчас находится в хорошей форме и серьезно готовился к турниру. Думаю, он не упустит свой шанс. В этой категории есть два сильных грузинских спортсмена, с которыми возможны встречи. В категории до 100 кг рассчитываем на медаль от Зелима Коцоева. В весе свыше 100 кг выступит молодой дзюдоист Кенан Насибов. Он впервые участвует в чемпионате Европы среди взрослых, но показывает хорошие результаты в последних турнирах. У него хорошая форма, и я верю в него".

Отметим, что чемпионат Европы стартует 16 апреля и завершится 19-го числа.

