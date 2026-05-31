Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Кубка Европы - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Магомед Мусаев стал победителем молодежного Кубка Европы, который проходит в австрийском Граце.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступавший в весовой категории до 66 килограммов, завершил первый день соревнований на высшей ступени пьедестала.

На пути к золотой медали Мусаев победил представителей Германии, Хорватии, Бельгии и Венгрии. В финальной схватке азербайджанский дзюдоист иппоном одолел представителя Сербии Марко Йоргича.

Азербайджан на международном турнире представлен 26 дзюдоистами - 16 юношами и 10 девушками - в 11 весовых категориях.

Всего в соревновании принимают участие 676 спортсменов из 34 стран мира. После первого дня турнира сборная Азербайджана с одной золотой медалью занимает первое место среди юношей и пятое место в общем медальном зачете.