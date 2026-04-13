В Абшеронском олимпийском комплексе 691 юный дзюдоист поборется за медали

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе пройдет второй тур Лиги среди юношей до 14 лет по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования состоятся 18-19 апреля.

В турнире примут участие 691 спортсмен из 94 клубов и спортивных обществ. Среди них 582 юноши и 109 девушек, которые разыграют медали в 18 весовых категориях.

В 2026 году планируется проведение трех туров Лиги U14, результаты которых сыграют важную роль в формировании рейтинга спортсменов.

Отметим, что к соревнованиям не допускаются дзюдоисты без поясной степени, уже использовавшие предоставленную им двухтуровую льготу.