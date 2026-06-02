Рустам Алимли: "От дзюдоистов ожидали больше медалей на Кубке Европы" - ФОТО

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по дзюдо Рустам Алимли заявил, что команда могла выступить успешнее на Кубке Европы в австрийском Граце.

"На Кубке Европы в Граце наша команда выступала основным составом. Мы завоевали пять медалей - две золотые и три бронзовые. Конечно, ожидали от дзюдоистов большего количества наград. Однако во время турнира были допущены некоторые ошибки, из-за которых часть спортсменов осталась без медалей. После возвращения в Баку мы поработаем над этими недостатками. Верю, что на следующем Кубке Европы в Праге команда выступит лучше", - заявил Алимли в комментарии report.az.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила Кубок Европы среди молодежи в Граце с двумя золотыми и тремя бронзовыми медалями. В соревнованиях среди юношей команда заняла второе место среди представителей 34 стран, а в общем зачете стала третьей.