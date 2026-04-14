Состоялся Кубок Федерации дзюдо по не-ваза среди спортсменов до 20 лет - ФОТО

Прошел Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза среди дзюдоистов до 20 лет.

На турнире, организованном в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, 145 спортсменов — 113 юношей и 32 девушки — из 32 клубов и спортивных обществ испытали свои силы в общей сложности в 13 весовых категориях.

Навыки не-ваза в дзюдо создают условия для развития и совершенствования спортсменами техники борьбы на земле, в партере, во время поединка. Эти навыки играют важную роль в формировании тактических подходов как для уклонения от приемов, так и для более эффективной победы над соперником.

Представляем победителей и призеров:

Юноши

60 кг

1. Керим Керимли

2. Бахадыр Фейзуллаев

3. Ниджат Шихизаде

3. Фарид Гасымзаде

66 кг

1. Нихат Рагимов

2. Али Джафаров

3. Кянан Мамедов

3. Зейд Алескеров

73 кг

1. Фаган Мамедли

2. Тунар Мамедли

3. Расул Амирзаде

3. Умуд Абдулов

81 кг

1. Мухаммед Агакишиев

2. Джахандар Хагвердиев

3. Кянан Мамедов

4. Гашим Аббасов

90 кг

1. Газанфар Кязымлы

2. Амир Хазриев

3. Акиф Зейдгулиев

-100 кг

1. Эльшан Фарзалиев

2. Фарид Исмаилов

+100 кг

1. Октай Мамедов

Девушки

52 кг

1. Севиль Абдулзаде

2. Лейла Алиева

3. Гюлай Хагвердиева

57 кг

1. Зейнаб Шарбатова

2. Эсмира Байрамова

3. Захра Алиева

3. Ясемен Акбари

63 кг

1. Захра Гусейнзаде

2. Лейла Меджидова

3. Илаха Азиззаде

70 кг

1. Мелек Байрамлы

2. Айнур Мирзагаева

78 кг

1. Арзу Рашидова

2. Эсмер Алиева

3. Захра Ибадова

+78 кг

1. Джейран Виджехдолатабад

2. Айсель Мустафазаде

3. Наргиз Велизаде