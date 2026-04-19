Камавинга расплакался после удаления в матче с "Баварией"

Полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга эмоционально отреагировал на удаление в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, французский футболист "безутешно плакал" в раздевалке после игры, осознавая свою ошибку.

Камавинга получил красную карточку на 86-й минуте, спустя 25 минут после выхода на замену. Встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 4:3, а по сумме двух матчей мюнхенцы прошли дальше.

По информации источника, игроки "Реала" после матча были недовольны судейством, однако, увидев состояние Камавинга, сменили гнев на поддержку. Отмечается, что полузащитник выглядел полностью опустошенным и понимал, что его удаление могло повлиять на исход противостояния.

Также подчеркивается, что на фоне произошедшего имя Камавинга фигурирует в возможных трансферных обсуждениях внутри клуба.