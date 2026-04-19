"Галатасарай" нацелился на Фернандеша

Футбольный клуб "Галатасарай" рассматривает возможность подписания полузащитника и капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Takvim, стамбульский клуб намерен усилить состав перед следующим сезоном Лиги чемпионов и готов возобновить переговоры с португальским хавбеком летом.

Отмечается, что ранее "Галатасарай" уже предпринимал попытки заполучить футболиста, однако сделка не состоялась.

В текущем сезоне 31-летний Фернандеш провел 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 19 результативных передач.

Контракт игрока с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 40 млн евро.