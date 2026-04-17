Флорентино Перес раскритиковал игроков "Реала" в раздевалке после вылета из ЛЧ

17 Апреля 2026 17:26
Кризис в мадридском "Реале" достиг своего пика после вылета из Лиги чемпионов. По итогам двух драматичных матчей против "Баварии" "сливочные" уступили с общим счетом 4:6, что фактически закрепило за клубом статус команды без трофеев второй сезон подряд.

Как сообщает İdman.Biz, сразу после финального свистка президент клуба Флорентино Перес нанес визит в раздевалку. Очевидцы описывают атмосферу как крайне напряженную. Поблагодарив игроков за самоотдачу в конкретном матче, Перес быстро перешел к жестким выводам.

"Я ценю ваши сегодняшние усилия, но сезон стал настоящим разочарованием для всех. Вы знаете, какие требования в игре за эту команду. Сезон без трофеев – это провал, потому что мы – "Реал Мадрид", а два сезона без титулов – это невыносимо", — цитируют источники слова президента.

Особое внимание Перес уделил кадровой политике, подчеркнув, что рекордные финансовые затраты на усиление состава прошлым летом не принесли ожидаемого результата. По мнению главы клуба, новички не смогли обеспечить команде необходимый качественный скачок в решающих матчах сезона.

