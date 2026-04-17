Аргентина отреагировала на иск в семь млн долларов из-за "прогула" Месси

17 Апреля 2026 14:41
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выступила с категоричным опровержением иска, поданного промоутерской компанией VID из Майами. Спор возник вокруг участия капитана сборной Лионеля Месси в товарищеских матчах против Венесуэлы и Пуэрто-Рико в октябре 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz, компания VID утверждает, что выплатила ассоциации 7 млн долларов за права на проведение игр. Одним из ключевых условий сделки было участие Месси на поле не менее 30 минут в каждой встрече. Однако в матче с Венесуэлой нападающий остался на трибуне, хотя уже на следующий день отыграл полный матч за свой клуб "Интер Майами". Промоутеры сочли это нарушением контракта и подали многомиллионный иск.

В ответном заявлении AFA подчеркнула, что обязательства по соглашениям выполнены в полном объеме. Ассоциация готова представить в суде переписку и платежные ведомости, подтверждающие участие сборной в запланированных играх.

"AFA в полном объеме выполнила свои обязательства, в том числе обеспечила участие сборной Аргентины в обоих матчах. Соответствующие контракты могут быть представлены в суде", — цитирует представителя ассоциации TMZ.

Более того, аргентинская сторона готовит встречный иск для взыскания долгов с VID.

İdman.Biz
Новости по теме

Тони Кроос о "Барселоне": "Они не выиграют ЛЧ, пока не изменят стиль"
15:11
Мировой футбол

Тони Кроос о "Барселоне": "Они не выиграют ЛЧ, пока не изменят стиль"

Немецкий полузащитник объяснил, почему защита "сине-гранатовых" раз за разом проваливается в ключевых матчах еврокубков
"Барселона" продлит контракт с Фликом в обмен на титул
12:40
Мировой футбол

"Барселона" продлит контракт с Фликом в обмен на титул

Руководство каталонского клуба планирует сотрудничество с немецким специалистом по схеме '2+1'
Девять игроков покинут "Ливерпуль" после провального сезона
12:09
Мировой футбол

Девять игроков покинут "Ливерпуль" после провального сезона

Салах и Робертсон уходят, сезон для Экитике закончен, а руководство выставляет игроков на продажу
Женская сборная Азербайджана U19 сыграет третий матч отбора ЧЕ
11:14
Мировой футбол

Женская сборная Азербайджана U19 сыграет третий матч отбора ЧЕ

Команда девушек встретится с Грузией после двух крупных поражений

"Бавария" опередила "Реал" и возглавила рейтинг клубов УЕФА
09:13
Мировой футбол

"Бавария" опередила "Реал" и возглавила рейтинг клубов УЕФА

Замыкает тройку лидеров "Ливерпуль"
Лапорта лично пожаловался Чеферину на судейство в игре с «Атлетико»
07:14
Мировой футбол

Лапорта лично пожаловался Чеферину на судейство в игре с «Атлетико»

Между ними сложились хорошие рабочие отношения после того, как каталонский клуб отказался от участия в проекте Суперлиги

Самое читаемое

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
16 Апреля 15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"