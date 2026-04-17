Аргентина отреагировала на иск в семь млн долларов из-за "прогула" Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выступила с категоричным опровержением иска, поданного промоутерской компанией VID из Майами. Спор возник вокруг участия капитана сборной Лионеля Месси в товарищеских матчах против Венесуэлы и Пуэрто-Рико в октябре 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz, компания VID утверждает, что выплатила ассоциации 7 млн долларов за права на проведение игр. Одним из ключевых условий сделки было участие Месси на поле не менее 30 минут в каждой встрече. Однако в матче с Венесуэлой нападающий остался на трибуне, хотя уже на следующий день отыграл полный матч за свой клуб "Интер Майами". Промоутеры сочли это нарушением контракта и подали многомиллионный иск.

В ответном заявлении AFA подчеркнула, что обязательства по соглашениям выполнены в полном объеме. Ассоциация готова представить в суде переписку и платежные ведомости, подтверждающие участие сборной в запланированных играх.

"AFA в полном объеме выполнила свои обязательства, в том числе обеспечила участие сборной Аргентины в обоих матчах. Соответствующие контракты могут быть представлены в суде", — цитирует представителя ассоциации TMZ.

Более того, аргентинская сторона готовит встречный иск для взыскания долгов с VID.