Женская сборная Азербайджана U19 сыграет третий матч отбора ЧЕ

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу до 19 лет проведет третий матч квалификации чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Хабиба Агаева сыграет против сборной Грузии. Встреча состоится в хорватском Лучко и начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Для азербайджанской команды это шанс завершить турнир на более позитивной ноте после крайне тяжелого старта отбора.

В первых двух матчах сборная Азербайджана U19 потерпела крупные поражения: от Хорватии — 0:6 и от Чехии — 0:9.

Игра с Грузией станет заключительной для команды на этом этапе квалификации.