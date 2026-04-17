Девять игроков покинут "Ливерпуль" после провального сезона

Ситуация в "Ливерпуле" перешла в стадию антикризисного управления под конец провального сезона, в котором клуб уже потерпел более 15 поражений и занимает лишь 5-е место в АПЛ.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, на столе руководства лежит список из девяти футболистов, которые покинут "Анфилд" ближайшим летом. Официально подтвержден уход двух легенд клуба — Мохамеда Салаха и Энди Робертсона. Оба игрока покинут команду в июне на правах свободных агентов. Также по истечении контрактов клуб покидают Кельвин Рэмси и Рис Уильямс. Арне Слот после разгромного поражения от "ПСЖ" (0:4 по сумме двух матчей) прямо заявил, что текущая модель развития клуба подразумевает продажу 8–10 игроков ради покупки 4–6 новых талантов.

Последним ударом для клуба стала травма Уго Экитике в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против "ПСЖ" (0:2). Форвард поскользнулся на поле, после чего ушел с газона на носилках. Официальный диагноз — разрыв ахилла. Сезон для игрока, забившего 17 голов, завершен, как и надежды на участие в ЧМ-2026 в составе сборной Франции. Восстановление займет от 9 до 12 месяцев, а возвращение на прежний уровень к январю-апрелю 2027 года остается под большим вопросом.

В "расстрельный список" на продажу также попали Джозеф Гомес, Федерико Кьеза, Алексис Макаллистер, Кертис Джонс и Харви Эллиотт (находящийся в аренде в "Астон Вилле"). Продажа этих активов необходима для покрытия трат прошлого лета, когда клуб вложил более 450 млн в трансферы Исака, Виртца и Экитике. Единственным позитивным моментом остаются переговоры с Ибрагимом Конате: по данным The Athletic, продление его контракта находится в финальной стадии.