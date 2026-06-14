Монтелла прокомментировал поражение Турции от Австралии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после поражения от Австралии в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на A Spor, наставник признал, что его команда не смогла реализовать намеченный план на игру.

"Матч сложился не так, как мы ожидали с тактической точки зрения. Знали, что они будут отсиживаться в обороне и ждать. Они использовали контратаки. Мы пропустили два гола и очень расстроены.

Наша команда проявила командный дух на поле, играла с душой. Если мы продолжим в том же духе, то начнем добиваться желаемых результатов. В следующем матче сыграем лучше", — заявил Монтелла.

Напомним, встреча завершилась победой Австралии со счетом 2:0. Голами отметились Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф.

Во втором туре группового этапа сборная Турции сыграет с Парагваем 20 июня, а завершит выступление в группе матчем против США 26 июня.