Игрок "Интера" дал согласие на трансфер в клуб АПЛ

Полузащитник миланского "Интера" Давиде Фраттези может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний футболист дал согласие на переход в "Ноттингем Форест".

По информации источника, хавбек предпочитал остаться в Серии А, однако в итоге одобрил вариант с переездом в Англию. Теперь клубам предстоит согласовать условия будущего трансфера.

В минувшем сезоне Фраттези провел 33 матча в составе "Интера" и отметился тремя результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского полузащитника составляет 22 миллиона евро.