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"Манчестер Юнайтед" готов вернуть Рэшфорда

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 12:16
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"Манчестер Юнайтед" готов вернуть Рэшфорда

Будущее нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда может принять неожиданный поворот.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Diario SPORT, "Барселона" не намерена активировать опцию выкупа английского футболиста после завершения его аренды, несмотря на желание самого игрока остаться в каталонском клубе.

По информации источника, руководство "Манчестер Юнайтед" готово предоставить Рэшфорду новый шанс. Отмечается, что главный тренер команды Майкл Каррик высоко оценивает качества форварда и уже провел с ним беседу о возможном возвращении в состав "красных дьяволов".

В то же время переход в "Баварию" считается маловероятным. Причиной называются высокие финансовые требования игрока. При этом Рэшфорд готов пойти на существенное снижение зарплаты только в случае продолжения карьеры в "Барселоне".

В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

İdman.Biz
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