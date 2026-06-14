14 Июня 2026
RU

Иранкунда признан лучшим игроком матча Австралия - Турция

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 10:59
42
Иранкунда признан лучшим игроком матча Австралия - Турция

Определен лучший игрок матча первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австралии и Турции.

Как сообщает İdman.biz, этого звания удостоился полузащитник австралийской команды Нестори Иранкунда.

Футболист внес решающий вклад в победу своей сборной, открыв счет в матче. На 27-й минуте Иранкунда завершил точным ударом атаку австралийцев и вывел свою команду вперед.

Встреча завершилась победой Австралии со счетом 2:0. Второй мяч в ворота турецкой сборной во втором тайме отправил Коннор Меткалф.

Благодаря этой победе австралийцы набрали первые три очка на чемпионате мира и поднялись в число лидеров группы D.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок "Интера" дал согласие на трансфер в клуб АПЛ
11:30
Мировой футбол

Игрок "Интера" дал согласие на трансфер в клуб АПЛ

Полузащитник согласился перейти в "Ноттингем Форест"
Монтелла прокомментировал поражение Турции от Австралии на ЧМ-2026
10:46
Мировой футбол

Монтелла прокомментировал поражение Турции от Австралии на ЧМ-2026

Главный тренер турецкой сборной уверен, что команда способна улучшить результаты уже в следующем матче
UFC Freedom 250: объявлен полный кард исторического шоу в Вашингтоне
10:30
Мировой футбол

UFC Freedom 250: объявлен полный кард исторического шоу в Вашингтоне

Главным событием вечера станет бой Топурии и Гэтжи

Аморим возглавит "Милан" - Скира
09:41
Мировой футбол

Аморим возглавит "Милан" - Скира

Стороны обсуждают трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2029 года
Горецка может продолжить карьеру в МЛС
05:36
Мировой футбол

Горецка может продолжить карьеру в МЛС

Ранее игрок выступал за "Баварию"
Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд"
03:40
Мировой футбол

Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд"

Манчини возглавил "Аль-Садд" в ноябре 2025 года

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"