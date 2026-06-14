Иранкунда признан лучшим игроком матча Австралия - Турция

Определен лучший игрок матча первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австралии и Турции.

Как сообщает İdman.biz, этого звания удостоился полузащитник австралийской команды Нестори Иранкунда.

Футболист внес решающий вклад в победу своей сборной, открыв счет в матче. На 27-й минуте Иранкунда завершил точным ударом атаку австралийцев и вывел свою команду вперед.

Встреча завершилась победой Австралии со счетом 2:0. Второй мяч в ворота турецкой сборной во втором тайме отправил Коннор Меткалф.

Благодаря этой победе австралийцы набрали первые три очка на чемпионате мира и поднялись в число лидеров группы D.