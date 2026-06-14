UFC Freedom 250: объявлен полный кард исторического шоу в Вашингтоне

В ночь с 14 на 15 июня в Вашингтоне состоится уникальный турнир UFC Freedom 250, который пройдет прямо на лужайке у Белого дома.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие станет одним из самых необычных в истории крупнейшего мирового ММА-промоушена. В кард вошли сразу несколько поединков с участием бывших и действующих чемпионов UFC.

Главным событием вечера станет противостояние чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии и бывшего временного обладателя титула Джастина Гэтжи.

Не менее интригующим выглядит поединок экс-чемпиона среднего полутяжелого веса Алекса Перейры против бывшего претендента на титул в тяжелом дивизионе Сириля Гана. Также внимание болельщиков привлечет возвращение бывшего чемпиона легчайшего веса Шона О'Мэлли, который встретится с Айманном Захаби.

В основном карде турнира также заявлены бои Джоша Хокита с Дерриком Льюисом, Маурисио Руффи с Майклом Чендлером, Бо Никала с Кайлом Докасом и Диего Лопеса со Стивом Гарсией.

Начало турнира запланировано на 04:00 по бакинскому времени. Главный бой вечера, как ожидается, стартует около 07:00.