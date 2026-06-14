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Аморим возглавит "Милан" - Скира

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 09:41
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Аморим возглавит "Милан" - Скира

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим готов возглавить "Милан". Как передает İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По данным источника, стороны обсуждают трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2029 года. По этому контракту португальский специалист будет зарабатывать € 4 млн за сезон. Тренер согласился возглавить "россонери" и ждет окончательного решения руководства клуба.

Рубен Аморим возглавлял "Манчестер Юнайтед" с ноября 2024 года по январь 2026 года. В послужном списке специалиста также есть лиссабонский "Спортинг", "Брага" и другие команды.

По итогам прошлого сезона миланцы заняли пятое место в турнирной таблице Серии А.

İdman.Biz
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