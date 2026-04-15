Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

18-летняя звезда футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямал привлек внимание общественности не только своей игрой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (2:1), но и поведением после финального свистка.

Как сообщает İdman.Biz, после того как каталонский клуб официально завершил выступление в турнире, Ямаль проявил инициативу, поддержав всех партнеров по команде. Молодой игрок обошел каждого футболиста и представителя тренерского штаба, стараясь утешить их после болезненного поражения.

Этот жест юного таланта вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Болельщики и эксперты массово тиражируют кадры с футболистом, называя его действия "поступком настоящего лидера", который, несмотря на возраст, берет на себя ответственность за эмоциональное состояние коллектива в кризисный момент.

Напомним, по итогам двух встреч "Атлетико" прошел дальше с суммарным счетом 3:2