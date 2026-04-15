Сегодня определятся последние участники 1/2 финала Лиги чемпионов

15 Апреля 2026 09:30
Сегодня в рамках ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определятся обладатели двух последних путевок в полуфинал. Игровой день закроет противостояние топ-клубов Европы в Германии и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, мадридский "Реал" проведет выездной матч против мюнхенской "Баварии". В первой встрече в Испании немецкий клуб одержал победу со счетом 2:1. В параллельном матче лондонский "Арсенал" примет на своем поле лиссабонский "Спортинг", имея в активе гостевую победу со счетом 1:0.

Обе встречи стартуют в 23:00 по бакинскому времени. Напомним, что первыми полуфиналистами текущего розыгрыша уже стали мадридский "Атлетико", выбивший "Барселону", и французский "ПСЖ", оказавшийся сильнее "Ливерпуля".

