АФИША футбольных матчей на сегодня

12 Апреля 2026 11:26
Сегодня, 12 апреля на футбольных полях ожидается насыщенный игровой день. В Азербайджане пройдут интересные матчи тура, в Турции "Галатасарай" ждет очередное испытание, а в Италии продолжается борьба за еврокубковые места. В Англии же "Челси" примет одного из претендентов на титул - "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, представлен список матчей игрового дня:

Премьер-лига Азербайджана
15:30. "Габала" - "Имишли"
18:00. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"

Турецкая Суперлига
15:30. "Коньяспор" - "Фатих Карагюмрюк"
18:00. "Гезтепе" - "Касымпаша"
21:00. "Галатасарай" - "Коджаэлиспор"

Серия А (Италия)
14:30. "Дженоа" - "Сассуоло"
17:00. "Парма" - "Наполи"
20:00. "Болонья" - "Лечче"
22:45. "Комо" - "Интер"

Английская Премьер-лига
17:00. "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл"
17:00. "Сандерленд" - "Тоттенхэм"
17:00. "Ноттингем Форест" - "Астон Вилла"
19:30. "Челси" - "Манчестер Сити"

Ла Лига (Испания)
16:00. "Осасуна" - "Реал Бетис"
18:15. "Мальорка" - "Райо Вальекано"
20:30. "Сельта" - "Реал Овьедо"
23:00. "Атлетик" - "Вильярреал"

Лига 1 (Франция)
19:15. "Ницца" - "Гавр"
19:15. "Тулуза" - "Лилль"
22:45. "Лион" - "Лорьян"

Бундеслига (Германия)
17:30. "Кельн" - "Вердер"
19:30. "Штутгарт" - "Гамбург"
21:30. "Майнц" - "Фрайбург"

