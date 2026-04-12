АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня, 12 апреля на футбольных полях ожидается насыщенный игровой день. В Азербайджане пройдут интересные матчи тура, в Турции "Галатасарай" ждет очередное испытание, а в Италии продолжается борьба за еврокубковые места. В Англии же "Челси" примет одного из претендентов на титул - "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, представлен список матчей игрового дня:

Премьер-лига Азербайджана

15:30. "Габала" - "Имишли"

18:00. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"

Турецкая Суперлига

15:30. "Коньяспор" - "Фатих Карагюмрюк"

18:00. "Гезтепе" - "Касымпаша"

21:00. "Галатасарай" - "Коджаэлиспор"

Серия А (Италия)

14:30. "Дженоа" - "Сассуоло"

17:00. "Парма" - "Наполи"

20:00. "Болонья" - "Лечче"

22:45. "Комо" - "Интер"

Английская Премьер-лига

17:00. "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл"

17:00. "Сандерленд" - "Тоттенхэм"

17:00. "Ноттингем Форест" - "Астон Вилла"

19:30. "Челси" - "Манчестер Сити"

Ла Лига (Испания)

16:00. "Осасуна" - "Реал Бетис"

18:15. "Мальорка" - "Райо Вальекано"

20:30. "Сельта" - "Реал Овьедо"

23:00. "Атлетик" - "Вильярреал"

Лига 1 (Франция)

19:15. "Ницца" - "Гавр"

19:15. "Тулуза" - "Лилль"

22:45. "Лион" - "Лорьян"

Бундеслига (Германия)

17:30. "Кельн" - "Вердер"

19:30. "Штутгарт" - "Гамбург"

21:30. "Майнц" - "Фрайбург"