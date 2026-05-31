Полицейский получил ранение в результате беспорядков в Париже после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Один полицейский получил ранение в результате беспорядков в Париже с участием болельщиков "ПСЖ", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Figaro.

"ПСЖ" в субботу по пенальти обыграл лондонский "Арсенал" и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Игра проходила в Будапеште.

По информации издания, фанаты разгромили пекарню и ресторан в 16‑м округе Парижа. Около стадиона "Парк де Пренс" правоохранительные органы окружили тысячу человек. В общей сложности задержаны 45 человек, 13 из них помещены под стражу для дальнейших разбирательств.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в квартале Ле‑Аль и на Елисейских полях. Через несколько минут после победы команды Луиса Энрике в Лиге чемпионов сотрудники спецподразделений начали операцию по разгону фанатов.