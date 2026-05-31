Французские клубы в третий раз выиграли Лигу чемпионов

"ПСЖ" победил "Арсенал" (1:1, пенальти 4:3) в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26. Таким образом, французские клубы в третий раз выиграли главный еврокубковый турнир.

"ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов в минувшем сезоне, обыграв миланский "Интер" со счетом 5:0. Впервые французский клуб победил в ЛЧ в 1993 году, когда "Марсель" переиграл в финале турнира "Милан" (1:0).

Игра проходила на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

На стадии полуфинала соревнования "ПСЖ" по сумме двух матчей победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл мадридский "Атлетико" со счетом 2:1.