Болельщик "Арсенала" с травмой сбежал из больницы ради финала Лиги чемпионов

Болельщик "Арсенала", приехавший в Будапешт на финал Лиги чемпионов по футболу, получил серьезную травму и самовольно покинул больницу, чтобы попасть на матч.

Как передает İdma.Biz, об этом сообщило Главное полицейское управление Будапешта.

По данным полиции, мужчина получил тяжелую травму после падения с самоката. Связь с ним удалось установить через его родственника.

Позже болельщик был найден и вернулся в медицинское учреждение уже после окончания матча между английским "Арсеналом" и французским "Пари Сен-Жермен", прошедшего на "Пушкаш-Арене". В больнице ему вновь оказали необходимую медицинскую помощь.