"ПСЖ" забил 45 мячей за прошедший сезон Лиги чемпионов, повторив рекорд результативности турнира. В финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским "Арсеналом" (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, ранее рекорд по количеству голов за сезон Лиги чемпионов единолично принадлежал "Барселоне", которая забила 45 мячей в розыгрыше-1999/2000.

"ПСЖ" стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.