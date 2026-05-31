"ПСЖ" повторил рекорд результативности в рамках одного сезона в Лиге чемпионов

31 Мая 2026 00:52
"ПСЖ" забил 45 мячей за прошедший сезон Лиги чемпионов, повторив рекорд результативности турнира. В финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским "Арсеналом" (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, ранее рекорд по количеству голов за сезон Лиги чемпионов единолично принадлежал "Барселоне", которая забила 45 мячей в розыгрыше-1999/2000.

"ПСЖ" стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Болельщик "Арсенала" с травмой сбежал из больницы ради финала Лиги чемпионов
Так выглядит настоящая любовь
Энрике — трехкратный победитель Лиги чемпионов
Больше побед только у Анчелотти
"ПСЖ" — вторая команда после "Реала", выигравшая Лигу чемпионов два сезона подряд
Речь идет о современном формате ЛЧ — с 1992 года
"ПСЖ" вручили трофей Лиги чемпионов - ВИДЕО
Французы в финале одолели английский "Арсенал"

Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Витинья вышел на поле с первых минут и был заменен в дополнительное время
"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

