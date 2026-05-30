Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

30 Мая 2026 23:24
Полузащитник "ПСЖ" Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским "Арсеналом". Встреча закончилась победой парижан в серии пенальти, сообщает İdman.Biz.

Витинья вышел на поле с первых минут и был заменен в дополнительное время на 106-й минуте. Точность передач полузащитника составила 97%.

На стадии полуфинала соревнования "ПСЖ" по сумме двух матчей победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл мадридский "Атлетико" (2:1).

İdman.Biz
