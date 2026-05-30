Девушка по имени "Реал Мадрид" оказалась интернет-фейком

30 Мая 2026 18:40
Девушка по имени "Реал Мадрид" оказалась интернет-фейком

Распространившаяся в социальных сетях история о жительнице Казахстана, которая якобы официально сменила имя на "Реал Мадрид", не подтвердилась.

Как сообщает İdman.Biz, опубликованное изображение документа оказалось подделкой, созданной с использованием искусственного интеллекта.

Ранее в соцсетях широко разошелся пост о девушке по имени Малика, которая после достижения совершеннолетия якобы официально сменила имя в честь любимого футбольного клуба.

Публикация быстро стала вирусной и вызвала активные обсуждения среди пользователей.

Однако впоследствии выяснилось, что представленный в публикации документ не является подлинным.

Кроме того, в последние дни в социальных сетях появились и другие похожие публикации, в которых болельщики различных команд якобы демонстрируют официальные документы со сменой имени в честь любимых клубов.

Таким образом, история с "Реалом Мадридом" оказалась частью волны фейкового контента, созданного для привлечения внимания пользователей и распространенного в рамках вирусного тренда.

İdman.Biz
