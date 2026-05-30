Моуринью рассчитывает на Эндрика в новом сезоне "Реала"

Нападающий "Реала" Эндрик продолжит выступать за мадридский клуб в следующем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Жозе Моуринью рассчитывает на бразильского форварда и не заинтересован в его уходе во время летнего трансферного окна.

Такую же позицию занимает руководство "Реала". В клубе намерены сохранить 19-летнего футболиста в составе и рассматривают его как часть проекта на сезон-2026/27.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной новой аренде игрока для получения дополнительной игровой практики. Однако в Мадриде предпочитают оставить нападающего в команде.

Минувшую часть сезона Эндрик провел в аренде во французском "Лионе". Бразилец получил стабильную игровую практику и помог команде завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Успешное выступление во Франции позволило форварду вернуться в поле зрения тренерского штаба сборной Бразилии. Эндрик вошел в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Напомним, что Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" летом 2024 года. После аренды в "Лионе" нападающий вернулся в расположение мадридского клуба и теперь намерен побороться за место в составе команды Жозе Моуринью.