Экс-вратарь "ПСЖ" назвал слабое место Матвея Сафонова

Бывший голкипер "ПСЖ" Микаэль Ландро оценил игру нынешнего вратаря парижского клуба Матвея Сафонова.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист сборной Франции положительно отозвался о выступлениях российского голкипера, но указал на один компонент, который нуждается в улучшении.

"На мой взгляд, он эффективный и стабильный вратарь. Сафонов уверенно справляется со своей ролью. Например, в сериях пенальти он действует очень хорошо. У него высокий уровень психологической устойчивости. Но есть аспект, над которым ему еще нужно работать, - игра на втором этаже", - заявил Ландро.

По мнению бывшего вратаря, Сафонов надежно действует в большинстве игровых эпизодов и демонстрирует уверенную игру под давлением.

В минувшем сезоне российский голкипер провел ряд матчей за "ПСЖ" и помог команде в нескольких турнирах. После перехода из "Краснодара" он постепенно адаптировался к французскому футболу и конкуренции в одном из сильнейших клубов Европы.

Напомним, что Ландро выступал за "ПСЖ" с 2006 по 2009 год и провел за парижский клуб более ста матчей.