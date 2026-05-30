30 Мая 2026
RU

Экс-вратарь "ПСЖ" назвал слабое место Матвея Сафонова

Мировой футбол
Новости
30 Мая 2026 15:04
19
Экс-вратарь "ПСЖ" назвал слабое место Матвея Сафонова

Бывший голкипер "ПСЖ" Микаэль Ландро оценил игру нынешнего вратаря парижского клуба Матвея Сафонова.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист сборной Франции положительно отозвался о выступлениях российского голкипера, но указал на один компонент, который нуждается в улучшении.

"На мой взгляд, он эффективный и стабильный вратарь. Сафонов уверенно справляется со своей ролью. Например, в сериях пенальти он действует очень хорошо. У него высокий уровень психологической устойчивости. Но есть аспект, над которым ему еще нужно работать, - игра на втором этаже", - заявил Ландро.

По мнению бывшего вратаря, Сафонов надежно действует в большинстве игровых эпизодов и демонстрирует уверенную игру под давлением.

В минувшем сезоне российский голкипер провел ряд матчей за "ПСЖ" и помог команде в нескольких турнирах. После перехода из "Краснодара" он постепенно адаптировался к французскому футболу и конкуренции в одном из сильнейших клубов Европы.

Напомним, что Ландро выступал за "ПСЖ" с 2006 по 2009 год и провел за парижский клуб более ста матчей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" уволил Арне Слота
15:37
Мировой футбол

"Ливерпуль" уволил Арне Слота

Победитель АПЛ проработал в клубе два сезона
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Франция возглавила рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026
14:29
Мировой футбол

Франция возглавила рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026

Стоимость состава вице-чемпионов мира превысила 1,4 млрд евро

"Карабах" узнал возможных соперников во втором раунде Лиги Европы - ФОТО
12:49
Мировой футбол

"Карабах" узнал возможных соперников во втором раунде Лиги Европы - ФОТО

Среди потенциальных оппонентов агдамцев есть "Бешикташ", киевское "Динамо" и "Твенте"

Мохамеду Салаху предложили контракт в Саудовской Аравии до 2029 года
12:29
Мировой футбол

Мохамеду Салаху предложили контракт в Саудовской Аравии до 2029 года

Саудовский клуб рассчитывает подписать лидера "Ливерпуля" в статусе свободного агента

Роналдиньо поддержал "ПСЖ" перед финалом Лиги чемпионов
11:31
Мировой футбол

Роналдиньо поддержал "ПСЖ" перед финалом Лиги чемпионов - ФОТО

Легендарный бразилец вспомнил о своем прошлом в парижском клубе

Самое читаемое

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета
Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"