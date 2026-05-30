30 Мая 2026
30 Мая 2026 12:29
Мохамеду Салаху предложили контракт в Саудовской Аравии до 2029 года

Будущее вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вновь оказалось в центре внимания на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, один из клубов Саудовской Аравии направил египетскому футболисту крупное контрактное предложение.

По информации источника, представители саудовского клуба в последние дни контактировали с игроком и предложили ему долгосрочное соглашение до 2028 года.

Контракт также предусматривает возможность продления еще на один сезон - до лета 2029 года.

Отмечается, что саудовская сторона рассчитывает подписать Салаха после его ухода из "Ливерпуля" в статусе свободного агента. Финансовые условия предложения не раскрываются.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что египтянин может провести последний сезон в составе мерсисайдцев и затем покинуть клуб.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и считается одним из самых успешных игроков в истории клуба. Вместе с английской командой он выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, что клубы Саудовской Аравии уже несколько лет активно приглашают звезд мирового футбола. Ранее в местный чемпионат перебрались Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Рияд Марез, Садио Мане и ряд других известных игроков.

