Франция возглавила рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2026

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, опубликован рейтинг самых дорогих сборных-участниц чемпионата мира 2026 года, составленный на основе актуальной трансферной стоимости футболистов.

Первое место в списке заняла сборная Франции. Совокупная стоимость игроков действующих вице-чемпионов мира оценивается в 1,47 млрд евро.

На второй позиции расположилась сборная Англии с показателем 1,32 млрд евро. Замкнула первую тройку действующий чемпион Европы - сборная Испании, стоимость состава которой составляет 1,27 млрд евро.

В пятерку также вошли сборные Германии и Португалии.