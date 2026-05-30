Букайо Сака: "Мы можем войти в историю "Арсенала"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что команда осознает историческую значимость предстоящего матча.

"Мы знаем историю клуба и понимаем, что можем сами войти в историю как игроки, если выиграем этот турнир впервые. Это огромная мотивация", - сказал Сака.

Для "Арсенала" предстоящий финал имеет особое значение. Лондонский клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов и лишь однажды доходил до решающего матча турнира - в 2006 году, когда уступил испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

Нынешнее поколение игроков получило шанс навсегда вписать свои имена в историю одного из самых известных клубов Европы.

Сам Сака является воспитанником академии "Арсенала" и считается одним из символов команды Микеля Артеты. В нынешнем сезоне он забил семь голов и сделал пять результативных передач в английской Премьер-лиге, а также отметился тремя голами и двумя ассистами в Лиге чемпионов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" пройдет сегодня на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.