В Париже фанаты "ПСЖ" устроили беспорядки

Фанаты французского "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки возле стадиона "Парк де Пренс" в Париже, Франция, во время финала Лиги чемпионов с английским "Арсеналом", который проходит в Будапеште (Венгрия). Игра проходит в эти минуты, счет — 1:1. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

На стадии полуфинала соревнования "ПСЖ" по сумме двух матчей победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл мадридский "Атлетико" со счетом 2:1.

Действующим победителем турнира является "ПСЖ", разгромивший в решающем матче "Интер" (5:0).