"ПСЖ" — вторая команда после "Реала", выигравшая Лигу чемпионов два сезона подряд

"ПСЖ" победил "Арсенал" (1:1, пенальти 4:3) в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, парижане стали второй командой в истории после "Реала", сумевшей выиграть турнир два сезона подряд (в современном формате ЛЧ — с 1992 года).

Мадридцы сначала завоевали трофей в 2016 и 2017 годах, а затем также в 2018-м.

В сезоне-2024/25 "ПСЖ" разгромил в финале Лиги чемпионов "Интер" со счетом 5:0. Команда также принимала участие в решающем матче турнира в 2020-м — тогда "ПСЖ" уступил "Баварии" (0:1).