31 Мая 2026 02:10
Сафонов признался, что весь матч с "Арсеналом" играл с сильной головной болью

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов признался, что провел матч против "Арсенала" с сильной головной болью после столкновения с одноклубником Маркиньосом.

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел на 26-й минуте встречи. После столкновения на поле появились медики, которые оказали российскому голкиперу помощь. На случай замены к выходу готовился второй вратарь парижан Люка Шевалье, однако тренерский штаб решил оставить Сафонова на поле.

После игры голкипер рассказал, что испытывал серьезный дискомфорт до самого финального свистка.

"У меня всю игру раскалывалась голова, из-за чего было очень сложно сохранять концентрацию", — отметил Сафонов.

