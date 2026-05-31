Луис Энрике объяснил, за счет чего "ПСЖ" выиграл финал Лиги чемпионов

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике оценил игру в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с английским "Арсеналом". Победу в этой встрече одержал парижский клуб — 1:1, 4:3 пен. Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

"Думаю, это был финал высокого уровня с одним из самых сложных соперников, особенно после пропущенного гола в первые 10 минут. Их план был идеальным – он поставил нас в затруднительное положение.

Во втором тайме мы стали играть лучше, но когда играешь против "Арсенала" с их низким оборонительным блоком, их физической силой и отличной защитой, делаешь немалый подвиг.

Что касается серии пенальти, мы хотели подойти к ней со спокойной головой. Играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но думаю, что смогли доминировать. Заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов", — приводит слова Энрике İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"ПСЖ" стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.