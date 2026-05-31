31 Мая 2026
Луис Энрике объяснил, за счет чего "ПСЖ" выиграл финал Лиги чемпионов

31 Мая 2026 03:06
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике оценил игру в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с английским "Арсеналом". Победу в этой встрече одержал парижский клуб — 1:1, 4:3 пен. Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

"Думаю, это был финал высокого уровня с одним из самых сложных соперников, особенно после пропущенного гола в первые 10 минут. Их план был идеальным – он поставил нас в затруднительное положение.

Во втором тайме мы стали играть лучше, но когда играешь против "Арсенала" с их низким оборонительным блоком, их физической силой и отличной защитой, делаешь немалый подвиг.

Что касается серии пенальти, мы хотели подойти к ней со спокойной головой. Играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но думаю, что смогли доминировать. Заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов", — приводит слова Энрике İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"ПСЖ" стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Полицейский получил ранение в результате беспорядков в Париже после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Наиболее напряженная обстановка сложилась в квартале Ле‑Аль и на Елисейских полях
Сафонов признался, что весь матч с "Арсеналом" играл с сильной головной болью
На 26-й минуте встречи россиянин столкнулся с одноклубником Маркиньосом
Французские клубы в третий раз выиграли Лигу чемпионов
Впервые французский клуб победил в ЛЧ в 1993 году, когда "Марсель" переиграл в финале турнира "Милан"
Болельщик "Арсенала" с травмой сбежал из больницы ради финала Лиги чемпионов
Так выглядит настоящая любовь
"ПСЖ" повторил рекорд результативности в рамках одного сезона в Лиге чемпионов
Ранее рекорд единолично принадлежал "Барселоне"
Энрике — трехкратный победитель Лиги чемпионов
Больше побед только у Анчелотти

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Парижане берут титул второй год подряд