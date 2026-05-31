Моуринью хочет видеть в "Реале" "голодных" игроков

Жозе Моуринью обозначил свою позицию по трансферной политике мадридского "Реала" на предстоящее летнее окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, португальский специалист не заинтересован в подписании звездных футболистов для усиления состава.

По информации источника, Моуринью хочет видеть в команде "голодных" игроков, которые готовы выкладываться на поле и работать на команду.

Тренер хочет видеть в команде футболистов с высокой мотивацией и сильным командным духом, которые будут полностью соответствовать его требованиям к интенсивному футболу.

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью находится в шаге от возвращения в мадридский "Реал".

İdman.Biz
