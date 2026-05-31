Салах может остаться в "Ливерпуле" после ухода Слота

31 Мая 2026 10:09
Нападающий Мохамед Салах может изменить решение об уходе из "Ливерпуля".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, египетский форвард готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в английском клубе, если руководство выйдет с ним на контакт.

Информация появилась после увольнения Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля". По данным источника, именно смена наставника может повлиять на будущее футболиста.

Ранее сообщалось, что Салах провел свой последний сезон в составе мерсисайдцев и после заключительного тура АПЛ попрощался с болельщиками и партнерами по команде.

Также стало известно, что после новости об уходе Слота египтянин инициировал срочную встречу со своим агентом.

