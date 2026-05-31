"Милан" определился с одним из главных кандидатов на пост тренера

31 Мая 2026 10:30
"Милан" продолжает поиски нового главного тренера и уже на следующей неделе может провести важные переговоры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба планирует встретиться с австрийским специалистом Оливером Гласнером.

По информации источника, переговоры должны состояться в начале следующей недели, предположительно во вторник. В клубе активно обсуждают кандидатуру нового наставника.

Ранее одним из фаворитов на пост главного тренера назывался Андони Ираола, однако переговоры с испанцем не получили развития. Сообщается, что специалист ожидал возможного предложения от "Ливерпуля", что повлияло на ситуацию.

На данный момент Гласнер рассматривается как один из ключевых кандидатов на пост главного тренера "Милана".

İdman.Biz
