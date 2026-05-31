Артета - о поражении в финале ЛЧ: "Мы многого добились, но упустили самое главное"

31 Мая 2026 07:20
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался после поражения его команды в финальном матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1, 3:4 пен.), сообщает İdman.Biz.

"Очень тяжело, когда ты так стабильно выступаешь в этом соревновании до самого финала, а в итоге проигрываешь трофей в серии пенальти. Это сложно.

Что я чувствую? Боль. Когда ты так близок к победе в соревновании, когда тебе нужно забить несколько пенальти в самом крупном клубном турнире в мире, именно это мы и должны чувствовать. Мы должны превратить эту боль в топливо.

Что я сказал своим игрокам после поражения? Я так горжусь ими. Они дарят нам столько радости. Для меня большая честь руководить этой группой игроков, этой командой. Я вижу, с какой гордостью они носят эту эмблему и как много в нее вкладывают. Мы многого добились, но упустили самое главное", – приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

