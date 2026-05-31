Парадокс "Арсенала": команда Артеты упустила победу в ЛЧ, не проиграв ни разу в основное время

Лондонский "Арсенал" уступил французскому "ПСЖ" в решающем матче Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время драматичной встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Главным парадоксом финала стало то, что подопечные Микеля Артеты завершили этот сезон Лиги чемпионов, не проиграв ни одного матча в основное время, но все равно остались без главного клубного трофея Европы, сообщает İdman.Biz.

Это поражение продлило кошмарную для лондонцев серию: за всю свою историю "Арсенал" проиграл шесть из восьми еврокубковых финалов. Для "канониров" это уже вторая неудача в финале Лиги чемпионов — в первый раз они упустили победу в 2006 году, уступив "Барселоне" со счетом 1:2. Кроме того, в пассиве клуба по два поражения в финалах Кубка обладателей кубков (в 1980 и 1995 годах) и Кубка УЕФА/Лиги Европы (в 2000 и 2019 годах).

Единственные триумфы "Арсенала" на европейской арене случились еще в прошлом веке. Команда побеждала в финале Кубка ярмарок 1970 года, обыграв "Андерлехт" (1:3, 3:0), а также в финале Кубка обладателей кубков 1994 года, когда со счетом 1:0 была обыграна итальянская "Парма". Долгожданное возвращение в финал Лиги чемпионов лишь закрепило за клубом статус одного из самых невезучих финалистов в истории европейского футбола.

