"МЮ" и "Челси" заинтересовались защитником "Атлетико"

Центральный защитник мадридского "Атлетико" Марк Пубиль привлек внимание сразу нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, за 22-летним футболистом следят "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Барселона" и "ПСЖ".

При этом руководство "Атлетико" не намерено продавать игрока, которого считает одним из ключевых футболистов обороны команды.

В контракте испанца прописана сумма отступных в размере около 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пубиль провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 миллионов евро.