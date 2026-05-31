Без Лиги чемпионов: Рафаэл Леау решил уйти из "Милана" после неудачного сезона

Португальский полузащитник "Милана" Рафаэл Леау заявил, что предстоящим летом намерен покинуть клуб и попробовать свои силы в другой лиге.

"Я горжусь тем, что вошел в историю "Милана", но я хочу новую главу. Чувствую, что готов играть в другом чемпионате.

Я сделал все, что мог, для "Милана", но пришло время попробовать новый вызов", — цитирует İdman.Biz Леау со ссылкой на Sport TV.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А 26-летний Леау провел 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал три голевые передачи, а его команда заняла пятое место и не смогла отобраться в Лигу чемпионов. Также на счету Рафаэла две игры и один гол в рамках Кубка Италии. Португалец защищает цвета "россонери" с сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны таких грандов, как "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также в Леау были заинтересованы турецкие "Галатасарай" и "Фенербахче".