"Туран Товузу" могут не запретить участвовать в Лиге конференций?

Футбольный клуб "Туран Товуз", завоевавший бронзовые медали Премьер-лиги и право представлять Азербайджан в Лиге конференций УЕФА, отстранен от участия в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, около 10 дней назад клуб получил официальное письмо от УЕФА с уведомлением о запрете на участие в турнире.

Руководство товузцев оперативно обратилось в суд, пытаясь оспорить это решение. За помощью также обратились к бывшему генеральному секретарю АФФА Эльхану Мамедову, который сейчас занимает должность директора департамента национальных ассоциаций ФИФА, однако добиться положительного результата не удалось.

По имеющейся информации, корень проблемы уходит в 2019 год. Тогда на основании отчетов УЕФА, поступивших в АФФА, было установлено участие семи игроков "Туран Товуз" (Санана Годжаева, Мисира Рустамова, Эмина Багирова, Илькина Садыхова, Руфата Мамедова, Эльтая Тагиева и Шахина Гулузаде) в договорных матчах. Все они были пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом.

Руководство "Туран Товуз" по-прежнему не намерено мириться с вердиктом УЕФА. Клуб планирует обратиться во все возможные инстанции в надежде снять бан. Если дисквалификацию отменить не удастся, то товузцев, которые завоевали путевку в еврокубки впервые за 32 года, заменит бакинский "Зиря", завершивший сезон на пятом месте.