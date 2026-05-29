"Шамахы" массово расстается с футболистами

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает кадровые изменения перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, клуб объявил об уходе правого защитника Рафаэля Магеррамли.

Срок контракта 26-летнего футболиста подошел к концу, и стороны решили не продлевать соглашение.

Магеррамли выступал за "Шамахы" с 2024 года.

Ранее клуб также расстался с Руфатом Аббасовым, Каримом Росси, Эмилем Сулеймановым, Рамизом Мурадовым, Давудом Мансумовым, Абдуллой Рзаевым, Салимом Гашимовым, Родриго Фернандесом, Андреем Тирковяну и Арсеном Агджабейовым.